Il coronavirus in Europa | allarme in Francia e Germania | contagi record nel Regno Unito | proteste in Spagna

Aumento dei ricoveri, mascherine obbligatorie e stretta su bar e assembramenti. L'Europa continua a combattere per uscire dalla crisi sanitaria del Covid-19 mentre cresce la curva dei contagi. Il quadro resta allarmante in Francia che per il secondo giorno consecutivo ha registrato oltre 18mila contagi. Il ministro della Salute Olivier Véran ha annunciato che a partire da sabato altre quattro metropoli, Lille, Grenoble, Lione e Saint-Etienne, seguiranno il percorso di Parigi ed entreranno nella zona di «massima allerta». «La situazione sanitaria, purtroppo, continua a peggiorare», ha ammesso il ministro. Nella regione dell'Ile-de-France l'aumento delle infezioni ha causato un sovraccarico di lavoro per gli ospedali con i pazienti Covid-19 che occupano il 40% dei posti letto delle ...

