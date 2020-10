GP Francia | Meregalli | Le Mans? Dobbiamo battere anche la pioggia

(Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA - " Pensiamo che il GP dipossa essere una buona opportunità per noi per mostrare il nostro potenziale ". Così il Team Director della Yamaha, Maio, analizza il prossimo ...

Ultime Notizie dalla rete : Francia Meregalli

Corriere dello Sport

ROMA - "Pensiamo che il GP di Francia possa essere una buona opportunità per noi per mostrare il nostro potenziale". Così il Team Director della Yamaha, Maio Meregalli, analizza il prossimo ...Jorge Lorenzo, cinque volte campione del mondo, non pensa a un ritorno nel mondiale, oggi è in pista a Portimao in sella a una vecchia M1 ...