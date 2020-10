Genoa, Maran nei guai per il Verona: ancora 17 positivi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Non migliora la situazione del Genoa che conta ancora 17 giocatori positivi ed è in piena emergenza in vista della sfida con il Verona. Secondo quanto riferisce Gazzetta, il Genoa rischia di preparare la partita con il Verona ancore in piena emergenza dato che al momento il tecnico Rolando Maran può contare solo su 12 giocatori negativi mentre i positivi restano 17. Inoltre, il tecnico rossoblu in questa fase può predisporre allenamenti solamente con gruppi formati al massimo da sei giocatori, come da disposizioni dalla ASL di Genova. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Non migliora la situazione delche conta17 giocatoried è in piena emergenza in vista della sfida con il. Secondo quanto riferisce Gazzetta, ilrischia di preparare la partita con ilancore in piena emergenza dato che al momento il tecnico Rolandopuò contare solo su 12 giocatori negativi mentre irestano 17. Inoltre, il tecnico rossoblu in questa fase può predisporre allenamenti solamente con gruppi formati al massimo da sei giocatori, come da disposizioni dalla ASL di Genova. Leggi su Calcionews24.com

sportface2016 : #Genoa, le parole del direttore sportivo Daniele #Faggiano - sportli26181512 : Genoa, ag. Schone: 'L'esclusione è uno scandalo. Maran crede in lui, Faggiano no': L'esclusione di Lasse Schone dal… - sportli26181512 : #Genoa-Torino sarà recuperata il 4 novembre: La squadra di Maran e quella di Giampaolo si affronteranno alle 17… - LiguriaNotizie : Genoa, i superstiti della truppa al lavoro con Maran - HyboriaLeague : @broderofdeworld @TuttoFanta Il Genoa è partito rifilando 4 pere al Crotone. La partita di Napoli per me non fa tes… -