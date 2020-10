Genoa | Faggiano | “Chiudeteci in una bolla per 5 mesi | faremo il sacrificio”

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 ottobre 2020) “Sembra di allenarsi con una squadra di calcio a 5, dopo i primi positivi, i tamponi è stato fatto di nuovo ai primi positivi e gli altri che sono risultati positivi ancora devono fare il secondo tampone dopo il primo positivo. Quindi il numero di 17 risulta ‘viziato’, inoltre abbiamo concretamente 17 atleti inutilizzabili“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Daniele, intervistato dall’emittente Radio Punto Nuovo. Il direttore sportivo delha evidenziato la situazione difficilmente gestibile che concerne l’organico rossoblu, argomentando come vi siano troppe assenze causate dal Coronavirus. Il dirigente del club ligure ha successivamente avanzato una proposta significativa, considerabile come probabilmente ‘drastica’ nell’imminente futuro, ma concretamente attuabile in ...