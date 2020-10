Elisabetta Gregoraci: fuori dal Grande Fratello Vip è fidanzata con un rapper? (Di giovedì 8 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci, fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, avrebbe una relazione con un rapper: ecco chi sarebbe il misterioso amore di cui avrebbe parlato a Pierpaolo Pretelli. Elisabetta Gregoraci avrebbe iniziato una relazione con il rapper Mr. Rain prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. L'indiscrezione pubblicata da Novella 2000 dà un senso alle parole dell'ex moglie di Flavio Briatore che hanno lasciato di sasso Pierpaolo Pretelli. Ieri Elisabetta Gregoraci aveva lasciato senza parole l'ex velino che da giorni la corteggia nella casa del Grande Fratello. Mentre i 'vipponi' prendevano il sole e scherzavano ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 ottobre 2020)dalla Casa delVip, avrebbe una relazione con un: ecco chi sarebbe il misterioso amore di cui avrebbe parlato a Pierpaolo Pretelli.avrebbe iniziato una relazione con ilMr. Rain prima di entrare nella Casa delVip. L'indiscrezione pubblicata da Novella 2000 dà un senso alle parole dell'ex moglie di Flavio Briatore che hanno lasciato di sasso Pierpaolo Pretelli. Ieriaveva lasciato senza parole l'ex velino che da giorni la corteggia nella casa del. Mentre i 'vipponi' prendevano il sole e scherzavano ...

