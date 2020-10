Douglas Costa dalla Juventus al Bayern Monaco, Bild: “Mercenario, serve davvero?” (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Bild torna alla carica e analizza il trasferimento di Douglas Costa dalla Juventus al Bayern Monaco, squadra dove il brasiliano aveva già giocato attirando le attenzioni dei maggiori club europei nel corso delle passate stagioni. L’addio ai tedeschi dell’ala d’attacco era stato in realtà piuttosto burrascoso: l’allora presidente Uli Hoeness, infatti, aveva accusato il giocatore definendolo “un mercenario“, parole che avevano scatenato una valanga di polemiche e commenti al veleno nei confronti del giocatore, che adesso si appresta a compiere l’esatto percorso inverso di quanto fatto nel 2017. L’ex Shakhtar ripartirà dal prestito proprio ai campioni di Germania, ma l’eco delle dichiarazioni ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Latorna alla carica e analizza il trasferimento dial, squadra dove il brasiliano aveva già giocato attirando le attenzioni dei maggiori club europei nel corso delle passate stagioni. L’addio ai tedeschi dell’ala d’attacco era stato in realtà piuttosto burrascoso: l’allora presidente Uli Hoeness, infatti, aveva accusato il giocatore definendolo “un mercenario“, parole che avevano scatenato una valanga di polemiche e commenti al veleno nei confronti del giocatore, che adesso si appresta a compiere l’esatto percorso inverso di quanto fatto nel 2017. L’ex Shakhtar ripartirà dal prestito proprio ai campioni di Germania, ma l’eco delle dichiarazioni ...

