Doc – Nelle Tue Mani dal 15 ottobre su Rai 1 diluito in sette prime serate Argentero | «Io sono un binge watcher | uno che le serie se le mangerebbe tutte in una volta»

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Doc -TueL’attesa si riduce e allo stesso tempo si allunga, per i telespettatori che sentono la mancanza di Doc –tue, la fortunatadi Rai 1 che ha conquistato il pubblico durante il lockdown: i nuovi episodi andranno in onda dal 15alle 21.25 e si protrarranno per bensettimane, ma con la messa in onda di un solo episodio per sera. Inizialmente si attendeva laLux Vide per il 22, ma il fatto che Nero a Metà 2 - che le lascerà campo libero il giovedì sera – abbia offerto nel frattempo un doppio appuntamento settimanale, permetterà ad Andrea Fanti (Luca) di riaffacciarsi in tv prima del previsto. Una ...