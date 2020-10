Coronavirus, un positivo nel Pro Cisterna: tutta la squadra in quarantena (Di giovedì 8 ottobre 2020) Coronavirus anche nel mondo calcistico cisternese. Nella giornata di ieri è emerso che un membro dello staff della squadra di calcio Pro Cisterna sia positivo al Covd-19. L’uomo, che è asintomatico, è al momento in quarantena domiciliare. In via precauzionale anche tutti i giocatori e gli altri membri dello staff biancoceleste sono stati sottoposti al regime di quarantena domiciliare. Per la giornata di oggi sono infatti previsti i tamponi anche per tutte le persone che sono state a contatto con il positivo. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 ottobre 2020)anche nel mondo calcistico cisternese. Nella giornata di ieri è emerso che un membro dello staff delladi calcio Prosiaal Covd-19. L’uomo, che è asintomatico, è al momento indomiciliare. In via precauzionale anche tutti i giocatori e gli altri membri dello staff biancoceleste sono stati sottoposti al regime didomiciliare. Per la giornata di oggi sono infatti previsti i tamponi anche per tutte le persone che sono state a contatto con il. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città.

