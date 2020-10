Coronavirus, Gimbe: picco dei nuovi casi, in una settimana +42,2% (Di giovedì 8 ottobre 2020) La curva dei contagi da Coronavirus in Italia sta crescendo con un ritmo decisamente sostenuto. E' quanto rivela il monitoraggio della Fondazione Gimbe : nella settimana 30 settembre-6 ottobre, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 ottobre 2020) La curva dei contagi dain Italia sta crescendo con un ritmo decisamente sostenuto. E' quanto rivela il monitoraggio della Fondazione: nella30 settembre-6 ottobre, ...

