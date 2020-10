Brahim Diaz scatenato: entra e fa doppietta con la Spagna Under 21 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nel Milan ha già stregato tutti e ora continua a fare faville anche in Nazionale. Questa sera, Brahim Diaz è andato due volte a segno con la Spagna Under 21 nella partita contro le Isole Faroe valida per le Qualificazioni a Euro 2020 U21. entrato nella ripresa, ha fatto il primo gol al 51′ e il secondo nei minuti di recupero per il 2-0 degli spagnoli. Foto: YouTube L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nel Milan ha già stregato tutti e ora continua a fare faville anche in Nazionale. Questa sera,è andato due volte a segno con la21 nella partita contro le Isole Faroe valida per le Qualificazioni a Euro 2020 U21.to nella ripresa, ha fatto il primo gol al 51′ e il secondo nei minuti di recupero per il 2-0 degli spagnoli. Foto: YouTube L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

