Bologna, due mesi di stop per Mitchell Dijks (Di giovedì 8 ottobre 2020) Brutte notizie per il Bologna. Il club felsineo, attraverso una nota il proprio sito ufficiale, ha comunicato che un aggiornamento sulle condizioni del difensore Mitchell Dijks: “In seguito all’intervento al secondo dito del piede destro, il quadro clinico attuale del giocatore si attesta su tempi di recupero di circa 2 mesi, come comunicato lunedi’ 5 ottobre”. Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) Brutte notizie per il. Il club felsineo, attraverso una nota il proprio sito ufficiale, ha comunicato che un aggiornamento sulle condizioni del difensore: “In seguito all’intervento al secondo dito del piede destro, il quadro clinico attuale del giocatore si attesta su tempi di recupero di circa 2, come comunicato lunedi’ 5 ottobre”.

Bologna, per Dijks stop di due mesi: ha subito un intervento al secondo dito del piede destro

La Dolomiti Energia Trentino è reduce dal più largo successo della propria storia in 7DAYS EuroCup, un rotondo +27 (78-51) che è valso ai bianconeri la testa del gruppo D grazie ai due successi ottenu ...

Liminal. Ritratti sulla soglia. Di Francesca Cesari

Limen è una parola latina che significa "soglia", un confine che segna il passaggio tra due diversi spazi, anche identitari, per avventurarsi in qualcosa di percepito ancora come sconosciuto. Il proge ...

