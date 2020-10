Barbara D’Urso oggi: «Sogno un uomo che cucini per me. Haters? Neanche li leggo…» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Su ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ l’intervista di Giusy Cascio a Barbara D’Urso. La conduttrice di ‘Pomeriggio 5’, ‘Live Non è la D’Urso’ e ‘Domenica Live’, si è raccontata come mai prima d’ora, svelando cosa le piace tanto della televisione e quello che ama meno, ma anche retroscena riguardanti la sua vita privata. «La fiction? Il teatro? Nooo. Io amo il mio lavoro. Più della tv, solo i miei figli. Sono loro i miei grandi amori», ha dichiarato la 63enne. Poi ha puntualizzato l’aspetto che la infastidisce di più del suo quotidiano: «Non mi piace farmi fotografare, eppure ogni tanto bisogna farlo, perché è lavoro. E non sopporto le prove costumi per scegliere quali abiti indossare: ce le ho tre volte alla settimana. Si devono decidere modelli, ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Su ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ l’intervista di Giusy Cascio aD’Urso. La conduttrice di ‘Pomeriggio 5’, ‘Live Non è la D’Urso’ e ‘Domenica Live’, si è raccontata come mai prima d’ora, svelando cosa le piace tanto della televisione e quello che ama meno, ma anche retroscena riguardanti la sua vita privata. «La fiction? Il teatro? Nooo. Io amo il mio lavoro. Più della tv, solo i miei figli. Sono loro i miei grandi amori», ha dichiarato la 63enne. Poi ha puntualizzato l’aspetto che la infastidisce di più del suo quotidiano: «Non mi piace farmi fotografare, eppure ogni tanto bisogna farlo, perché è lavoro. E non sopporto le prove costumi per scegliere quali abiti indossare: ce le ho tre volte alla settimana. Si devono decidere modelli, ...

