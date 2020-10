Baldur's Gate III è geniale e nasconde una 'particolare quest' all'interno dell'EULA (Di giovedì 8 ottobre 2020) Essendo prettamente un gioco del genere GDR, in Baldur's Gate III iniziamo la nostra storia con una serie di missioni da portare a termine. Ma prima ancora di accedere al gioco, prima ancora di creare il personaggio, è stata scoperta una particolare missione da intraprendere proprio all'interno dell'EULA, l'accordo di licenza con l'utente finale che praticamente bypassiamo sempre tutti senza leggerlo.Ad ogni modo nelle ultimissime righe dell'EULA, Larian Studios ha inserito alcune frasi che lasciano intendere ad una quest che dovrebbe essere intrapresa dal vivo dai giocatori. "Dopo aver accettato questo Patto, intraprendi una missione aggiuntiva per inviare a Larian una (1) registrazione di un ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 ottobre 2020) Essendo prettamente un gioco del genere GDR, in'sIII iniziamo la nostra storia con una serie di missioni da portare a termine. Ma prima ancora di accedere al gioco, prima ancora di creare il personaggio,; stata scoperta unamissione da intraprendere proprio all', l'accordo di licenza con l'utente finale che praticamente bypassiamo sempre tutti senza leggerlo.Ad ogni modo nelle ultimissime righe, Larian Studios ha inserito alcune frasi che lasciano intendere ad unache dovrebbe essere intrapresa dal vivo dai giocatori. "Dopo aver accettatoo Patto, intraprendi una missione aggiuntiva per inviare a Larian una (1) registrazione di un ...

