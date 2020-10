Baldur’s Gate 3: disponibile un aggiornamento per i problemi del gioco (Di giovedì 8 ottobre 2020) Larian ringrazia quanti hanno acquistato Baldur’s Gate 3 con un corposo aggiornamento che va a risolvere molti tecnici problemi del gioco Dopo il lancio in Early Access per Steam, GOG e Google Stadia, Baldur’s Gate 3 ha riscontrato un successo senza precedenti. Come vi abbiamo accennato in quest’articolo di ieri, lo sviluppatore, Larian Studios, ha riportato vendite “folli” il giorno del lancio e le recensioni degli utenti di Steam dell’attesissimo gioco ruolistico sono attualmente molto positive. Insomma, il titolo di Larian, tra 16 razze tra cui scegliere e un editor molto solido, sembra proprio aver fatto centro. Tuttavia, i giocatori di Baldur’s Gate 3 hanno anche segnalato diversi bug e altri ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 8 ottobre 2020) Larian ringrazia quanti hanno acquistato Baldur’s3 con un corposoche va a risolvere molti tecnicidelDopo il lancio in Early Access per Steam, GOG e Google Stadia, Baldur’s3 ha riscontrato un successo senza precedenti. Come vi abbiamo accennato in quest’articolo di ieri, lo sviluppatore, Larian Studios, ha riportato vendite “folli” il giorno del lancio e le recensioni degli utenti di Steam dell’attesissimoruolistico sono attualmente molto positive. Insomma, il titolo di Larian, tra 16 razze tra cui scegliere e un editor molto solido, sembra proprio aver fatto centro. Tuttavia, i giocatori di Baldur’s3 hanno anche segnalato diversi bug e altri ...

