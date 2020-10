Anziano si dà fuoco in mezzo ai passanti a San Pietroburgo: “Buon compleanno Putin” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un uomo si è dato fuoco in una strada affollata nel centro di San Pietroburgo in occasione del 68° compleanno del Presidente Vladimir Putin (ieri, 7 ottobre). L’Anziano indossava un cartello con scritto “Buon compleanno signor Presidente“. L’uomo è ora ricoverato in ospedale con ustioni di primo e secondo grado sul 45% della superficie del corpo. La polizia ha precisato che l’uomo era sotto osservazione da parte di un servizio psichiatrico. E’ il secondo caso di immolazione in una settimana in Russia: venerdì scorso si è data fuoco la giornalista Irina Slavina, davanti alla sede della polizia di Nizhny Novgorod.L'articolo Anziano si dà fuoco in mezzo ai ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un uomo si è datoin una strada affollata nel centro di Sanin occasione del 68°del Presidente Vladimir Putin (ieri, 7 ottobre). L’indossava un cartello con scritto “Buonsignor Presidente“. L’uomo è ora ricoverato in ospedale con ustioni di primo e secondo grado sul 45% della superficie del corpo. La polizia ha precisato che l’uomo era sotto osservazione da parte di un servizio psichiatrico. E’ il secondo caso di immolazione in una settimana in Russia: venerdì scorso si è datala giornalista Irina Slavina, davanti alla sede della polizia di Nizhny Novgorod.L'articolosi dàinai ...

