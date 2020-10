Amichevoli, i risultati: vincono Inghilterra e Svezia, pari del Belgio (Di giovedì 8 ottobre 2020) Giovedì di playoff per l'Europeo 2021, ma anche di Amichevoli. Successi per Russia e Inghilterra contro Svezia e Galles. Pareggia il Belgio contro la Costa d'Avorio. I risultati della serata. Russia-... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 ottobre 2020) Giovedì di playoff per l'Europeo 2021, ma anche di. Successi per Russia econtroe Galles. Pareggia ilcontro la Costa d'Avorio. Idella serata. Russia-...

Ultime Notizie dalla rete : Amichevoli risultati Calvert-Lewin on fire: gol con l'Inghilterra alla prima. Kessié decisivo con la Costa d'Avorio La Gazzetta dello Sport Le aperture in Portogallo - Con la Spagna un pari e la candidatura congiunta ai Mondiali

Di seguito le aperture portoghesi di oggi giovedì 8 ottobre 2020: ampio spazio al pareggio in amichevole fra Portogallo e Spagna, finito senza.

Nazionali, i risultati delle amichevoli: Portogallo-Spagna 0-0, in gol Eriksen e Milik

Finisce 0-0 la super sfida tra Portogallo e Spagna: grandi attacchi, ma alla fine reti bianche in una gara dove sono le difese ad avere la meglio. Un'occasione anche per incontrarsi tra vecchi compagn ...

