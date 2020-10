Weekend a Londra in bicicletta: dove andare e cosa vedere (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Salgo sulla bici, metto il casco, infilo la borsa nel cestino e guardo a destra. No, ho sbagliato, devo guardare a sinistra! Vivo a Londra da un paio d’anni e ancora faccio fatica a ricordarmi dove devo guardare prima di attraversare la strada. C’è un sole meraviglioso e un venticello che rende la giornata perfetta, perché questa città ti regala sorprese e quando splende, sa come farlo. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Salgo sulla bici, metto il casco, infilo la borsa nel cestino e guardo a destra. No, ho sbagliato, devo guardare a sinistra! Vivo a Londra da un paio d’anni e ancora faccio fatica a ricordarmi dove devo guardare prima di attraversare la strada. C’è un sole meraviglioso e un venticello che rende la giornata perfetta, perché questa città ti regala sorprese e quando splende, sa come farlo.

