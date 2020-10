Veronica Diquattro (DAZN) nel cda del Sole 24 Ore (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Veronica Diquattro, attualmente executive vicepresidente di DAZN, entra nel consiglio di amministrazione del Sole 24 Ore. Lo ha annunciato il gruppo editoriale controllato da Confindustria in una nota. Diquattro è stata cooptata nel board del Sole in qualità di consigliere non esecutivo e non indipendente, in sostituzione di Marcella Panucci, che si era dimessa nei … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020), attualmente executive vicepresidente di, entra nel consiglio di amministrazione del24 Ore. Lo ha annunciato il gruppo editoriale controllato da Confindustria in una nota.è stata cooptata nel board delin qualità di consigliere non esecutivo e non indipendente, in sostituzione di Marcella Panucci, che si era dimessa nei … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

(Teleborsa) - Il Sole 24 ORE fa sapere che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna e con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha cooptato in qualità di Consigliere ...

Veronica Diquattro ha ricoperto ruoli di primo piano in realtà all'avanguardia nel campo della comunicazione ed innovazione digitale e - si legge in una nota - è stata cooptata secondo le ordinarie pr ...

(Teleborsa) - Il Sole 24 ORE fa sapere che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna e con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha cooptato in qualità di Consigliere Veronica Diquattro. Veronica Diquattro ha ricoperto ruoli di primo piano in realtà all'avanguardia nel campo della comunicazione ed innovazione digitale e - si legge in una nota - è stata cooptata secondo le ordinarie pr