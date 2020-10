Uomini e Donne | Gianluca svela una confessione privata fatta da Maria De Filippi | “I tronisti vengono penalizzati dopo…”

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’attuale tronista diDe Matteis, ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv in cui ha parlato del programma e, soprattutto, diDe. Il ragazzo ha spiegato di essere rimasto piacevolmente colpito dal modo in cui la conduttrice tratta i vari personaggi che partecipano ai suoi programmi. Tra le varie dichiarazioni, però, quella che ha suscitato maggiore sgomento riguarda una specificache la donna gli ha fatto. La presentatrice ha tirato in ballo una questione molto delicata che riguarda la considerazione che certe persone hanno degli exdel programma una volta finito il talk show. Ladisul provino die ...