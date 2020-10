Ufficiale | Jach lascia il Cristal Palace Giocherà al Fortuna Sittard

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Crystalha completato un’operazione in uscita. Ha ceduto, infatti, il difensore polacco Jaroslaw, 26 anni, al. La formula scelta è il prestito secco. Foto: twitterL'articoloil. Giocherà alproviene da Alfredo Pedullà.

