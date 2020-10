Trump cade sempre più in basso | ' Biden è un pazzoide con uno scarso Qi'

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Giusto per ringraziareche aveva detto ai suoi di non dire nulla contromentre era ricoverato, ora che; tornato alla Casa Bianca - ma non; ancora guarito - il tycoon ritorna ...

Twitter Facebook Rss Come un leone in gabbia. Il paziente Donald Trump costretto in isolamento nella Map Room, al piano seminterrato della Casa Bianca, freme, scalpita, si infuria, rifiuta di riposare ...WASHINGTON - Come un leone in gabbia. Il paziente Donald Trump costretto in isolamento nella Map Room, al piano seminterrato della Casa Bianca, freme, scalpita, si infuria, rifiuta di riposare come co ...