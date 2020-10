Tragedia in Turchia, muore a 33 anni dopo lo sbiancamento ai denti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Va in Turchia per sbiancarsi i denti e muore a 33 anni, Richard Molloy è la vittima della Tragedia, i suoi amici sono in coma Sarebbe dovuta essere una vacanza all’insegna del divertimento e del cambiamento. Il giovane Richard Molloy, 33enne di Ardoyne, aveva scelto la Turchia per sbiancarsi i denti e si era fatto … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Va inper sbiancarsi ia 33, Richard Molloy è la vittima della, i suoi amici sono in coma Sarebbe dovuta essere una vacanza all’insegna del divertimento e del cambiamento. Il giovane Richard Molloy, 33enne di Ardoyne, aveva scelto laper sbiancarsi ie si era fatto … L'articolo proviene da YesLife.it.

Vanno all’estero dal dentista low-cost ma finisce in tragedia

