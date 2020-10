Traffico Roma del 07-10-2020 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi bentrovate a questo primo appuntamento della giornata con le informazione sulla viabilità delindicato sostenuto in queste ore Holter ora mento in concomitanza con l’inizio delle attività lavorative e scolastiche spostamenti penalizzati dal maltempo sta piovendo in diverse zone dell’hinterland non serve un invito alla massima cautela nella guida Ci sono cose sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana e poi tra il raccordo è Tomba di Nerone coda anche sulla Flaminia partire dalla brodino di Tor di Quinto sulla Tiburtina tra Tivoli Terme e Sette Ville sul Raccordo Anulare carreggiata interna incolonnamenti a parte dalla Casilina fino all’uscita di Atina in carreggiata esterna incolonnamenti zona Prenestina il video ...