Tommaso Zorzi non si trattiene e spara a zero su Pierluigi Diaco

Un altro conduttore entra nel mirino di Tommaso Zorzi: Pierluigi Diaco. L'influencer, infatti, aveva già attaccato giorni fa Lorella Cuccarini (che gli ha risposto per le rime dal suo profilo Instagram). Ma adesso si sarebbe scagliato contro il conduttore di Io e Te. Il presentatore Rai, infatti, era stato criticato dal web per i suoi modi di fare durante la trasmissione. Di fronte ai compagni del Grande Fratello Vip 5, comunque, Tommaso Zorzi avrebbe detto: Uno che ha fatto delle figure orrende è… Com'è che si chiama? Quello gay e sposato, che faceva il programma estivo… Pierluigi Diaco! Lui è di un antipatico, amore sono usciti dei video assurdi! Tipo in uno lui parla delle vita della sua ...

