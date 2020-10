Temptation Island, è crisi nera tra Carlotta e Nello: “Sei un mostro” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) crisi di coppia per Carlotta e Nello a Temptation Island. Gli atteggiamenti infantili di lui e il suo avvicinamento alla single Benedetta non sono andati giù alla fidanzata, che per lui ha solo forti epiteti. “Sei un mostro, uno sfigato“, commenta amara la ragazza davanti ai filmati di Nello. Carlotta e Nello sempre più in crisi È crisi nera per Carlotta e Nello a Temptation Island. Al falò delle fidanzate Carlotta prende visione di alcuni filmati che ritraggono il fidanzato vicinissimo alla single Benedetta. Nei filmati si sente il ragazzo dire alla tentatrice, riferendosi a ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020)di coppia per. Gli atteggiamenti infantili di lui e il suo avvicinamento alla single Benedetta non sono andati giù alla fidanzata, che per lui ha solo forti epiteti. “Sei un mostro, uno sfigato“, commenta amara la ragazza davanti ai filmati disempre più inper. Al falò delle fidanzateprende visione di alcuni filmati che ritraggono il fidanzato vicinissimo alla single Benedetta. Nei filmati si sente il ragazzo dire alla tentatrice, riferendosi a ...

