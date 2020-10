Temptation Island 2020 | puntata di oggi 7 Ottobre su Canale5 con Alessia Marcuzzi | anticipazioni | coppie rimaste | streaming e repliche

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ritorna in onda questa sera 7: il reality dei sentimenti e dei tentatori e tentatrici che mette in gioco lesull’isola, fa dunque ritorno sempre suanche questa sera 7in prima serata con la conduzione ditorna come conduttrice e dovrà gestire le sei, non famose, nel gestire tutti i meccanismi del game il cui scopo è mostrare quanto e sé l’amore tra di loro sia in grado di durare. Ecco tutte le, su, su come funziona il game, qual è ...