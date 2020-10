Scappa dal marito violento e si getta in mare, la salva un pescatore (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Per Scappare dal marito violento aveva lasciato casa 2 anni fa per poi decidere di porre fine alla propria vita gettandosi in mare. Il mistero legato alla vicenda di Angelica Gaitan, 46 anni, è terminato a fine settembre, quando un pescatore ha ritrovato la donna in evidente stato di ipotermia a largo delle coste della Colombia, dopo ore passate in acqua. Miracolosamente illesa, racconta ora la sua versione dei fatti che viene però prontamente smentita dalla figlia. salvata da un pescatore Il 26 settembre sarà ricordato a lungo da Rolando Visbal, il responsabile del salvataggio: secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, il pescatore ha notato la donna che galleggiava a ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Perre dalaveva lasciato casa 2 anni fa per poi decidere di porre fine alla propria vitandosi in. Il mistero legato alla vicenda di Angelica Gaitan, 46 anni, è terminato a fine settembre, quando unha ritrovato la donna in evidente stato di ipotermia a largo delle coste della Colombia, dopo ore passate in acqua. Miracolosamente illesa, racconta ora la sua versione dei fatti che viene però prontamente smentita dalla figlia.ta da unIl 26 settembre sarà ricordato a lungo da Rolando Visbal, il responsabile deltaggio: secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, ilha notato la donna che galleggiava a ...

Ultime Notizie dalla rete : Scappa dal Scappa dal marito violento e si getta in mare, la salva un pescatore Thesocialpost.it Coronavirus, arriva con la bronchite ma rifiuta il tampone: "Ribellatevi"

Una coppia ha respinto i medici ed è scappata dal Pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento, a Verona "Onore a mia moglie e a tutte le persone intelligenti che non si fanno intimorire… Orgoglioso ...

Vede gli agenti e scappa in bici, un 52enne bloccato dopo un inseguimento in auto e di corsa

TRENTO. Un 52enne è stato visto da agenti in borghese intrattenersi nelle vicinanze del palazzo della Regione con una persona nota quale consumatore di sostanze stupefacenti. Insospettiti dall’atte ...

