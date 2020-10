Professore schiaffeggia un alunno: il ragazzo non voleva indossare la mascherina in classe [VIDEO] (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Stava protestando perché non voleva indossare in aula la mascherina e il Professore lo ha schiaffeggiato. Sarebbe questo il motivo di quanto accaduto in una scuola di Teggiano (Salerno), protagonisti un docente e un alunno di 15 anni. Un episodio immortalato in un VIDEO girato da un altro alunno diventato virale. E’ successo tutto stamattina in un un’aula dell’istituto “Pomponio Leto”, sezione del liceo artistico. Dalle immagini si vede chiaramente che il docente sferra lo schiaffo all’alunno per poi strattonarlo tenendolo per i capelli. Il docente contestualmente ha pronunciato la seguente frase: “Sbagli tu e sbaglio pure io“. L’azione del docente non ha procurato ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Stava protestando perché nonin aula lae illo hato. Sarebbe questo il motivo di quanto accaduto in una scuola di Teggiano (Salerno), protagonisti un docente e undi 15 anni. Un episodio immortalato in ungirato da un altrodiventato virale. E’ successo tutto stamattina in un un’aula dell’istituto “Pomponio Leto”, sezione del liceo artistico. Dalle immagini si vede chiaramente che il docente sferra lo schiaffo all’per poi strattonarlo tenendolo per i capelli. Il docente contestualmente ha pronunciato la seguente frase: “Sbagli tu e sbaglio pure io“. L’azione del docente non ha procurato ...

