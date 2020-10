Perde il controllo dell’auto e sbatte contro il guard-rail: ferito un 73enne (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ con tutta probabilità l’asfalto reso viscido dalla pioggia la causa dell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la Caianello, al km 63 in direzione Benevento. Intorno alle ore 15,00 una Mercedes grigia, guidata da un 73enne, all’imbocco dello svincolo che porta ad una stazione di rifornimento ha sbandato andando ad impattare contro il guard-rail. L’uomo è stato trasportato al Fatebenefratelli dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. L’urto è stato molto violento ed ha distrutto buona parte della parte anteriore del veicolo. Sul posto, oltre all’ambulanza, sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia stradale per i rilievi del caso. L'articolo Perde il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ con tutta probabilità l’asfalto reso viscido dalla pioggia la causa dell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la Caianello, al km 63 in direzione Benevento. Intorno alle ore 15,00 una Mercedes grigia, guidata da un, all’imbocco dello svincolo che porta ad una stazione di rifornimento ha sbandato andando ad impattareil. L’uomo è stato trasportato al Fatebenefratelli dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. L’urto è stato molto violento ed ha distrutto buona parte della parte anteriore del veicolo. Sul posto, oltre all’ambulanza, sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia stradale per i rilievi del caso. L'articoloil ...

Un uomo di 82 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Castegnato, nel Bresciano. Stava viaggiando in sella al suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un al ...

La componente di fondo dei prezzi nell'Eurozona è ai minimi storici. L'istituto di Francoforte teme di perdere il controllo della crisi.

