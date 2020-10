Pensioni, l’INPS richiede la quattordicesima: chi deve restituirla (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Pensioni, l’INPS richiede la quattordicesima a coloro che nel 2017 e nel 2018 l’hanno ricevuta senza esserne in diritto. Chi dovrà restituirla? E’ lo stesso Istituto Nazionale di Previdenza a annunciare con una circolare ufficiale che, nel cedolino di ottobre, saranno effettuate delle trattenute per riprendere i soldi che erroneamente erano stati erogati ad alcuni contribuenti. Cerchiamo allora di capire chi sono coloro che dovranno restituire la quattordicesima, dopo averne usufruito per errore ricordandovi che ogni caso è un caso a se stante. Pensioni, l’INPS richiede la quattordicesima: chi deve restituirla Per usufruire della quattordicesima da parte ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 ottobre 2020), l’INPSlaa coloro che nel 2017 e nel 2018 l’hanno ricevuta senza esserne in diritto. Chi dovrà? E’ lo stesso Istituto Nazionale di Previdenza a annunciare con una circolare ufficiale che, nel cedolino di ottobre, saranno effettuate delle trattenute per riprendere i soldi che erroneamente erano stati erogati ad alcuni contribuenti. Cerchiamo allora di capire chi sono coloro che dovranno restituire la, dopo averne usufruito per errore ricordandovi che ogni caso è un caso a se stante., l’INPSla: chiPer usufruire dellada parte ...

enricopizzano4 : Caro conte, inps presenta il conto per le pensioni di 300 ml di euro, sei solo un buff...., quando ha avuto l'inca… - dayflyer : RT @il_brigante07: - il_brigante07 : - Gigas58 : @matteosalvinimi I migranti ci pagheranno le pensioni. Infatti quelli che trovo davanti ai supermercati o nei parc… - Fake_Normality : Il prolungamento dell'#emergenza è devastante i sistemi #previdenziali non saranno in grado di sostenersi e di cons… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni l’INPS Pensione luglio 2020, il calendario dei pagamenti dal 24 giugno Corriere della Sera