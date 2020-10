Pensioni di invalidità 2020, ultime pagamenti: NO domanda per aumento, si rallenta l’INPS (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Procedono le diatribe relative all’aumento delle Pensioni di invalidità, sebbene dalla nostra abbiamo addirittura intervistato la Vicepresidente Inps, Maria Luisa Gnecchi, sulla necessità o meno di fare domanda per gli invalidi civili totali al 100%, i dubbi continuano a presentarsi. La questione dell’automatismo e della parola ‘D’ufficio’ scritta all’interno della stessa circolare n°107 del 23/9/2020 pare non essere comunque stata percepita da differenti operatori che lavorano presso i Caf e/o i patronati che si trovano allo sportello a dare informazioni e a trattare le pratiche degli utenti invalidi. Che giustamente, e come dargli torto d’altronde, tornano poi a scriverci allibiti dai consigli ricevuti ed invitano a loro volta a fare, per sicurezza, la ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Procedono le diatribe relative all’delledi invalidità, sebbene dalla nostra abbiamo addirittura intervistato la Vicepresidente Inps, Maria Luisa Gnecchi, sulla necessità o meno di fareper gli invalidi civili totali al 100%, i dubbi continuano a presentarsi. La questione dell’automatismo e della parola ‘D’ufficio’ scritta all’interno della stessa circolare n°107 del 23/9/pare non essere comunque stata percepita da differenti operatori che lavorano presso i Caf e/o i patronati che si trovano allo sportello a dare informazioni e a trattare le pratiche degli utenti invalidi. Che giustamente, e come dargli torto d’altronde, tornano poi a scriverci allibiti dai consigli ricevuti ed invitano a loro volta a fare, per sicurezza, la ...

