Nuovi letti di terapia intensiva: mancano ancora le gare d'appalto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Martina Piumatti A maggio il governo ha stanziato un maxi fondo da un miliardo per la terapia intensiva. Dopo cinque mesi mancano le gare d'appalto Cinque mesi fa con il decreto rilancio il governo ci ha messo i soldi. Un miliardo e cento milioni per trasformare i letti di terapia intensiva creati durante l'emergenza in 7500 nuove postazioni dotate di tutti gli standard di sicurezza. A ottobre in tutta Italia non c'è nemmeno un cantiere aperto. Un segnale non proprio confortante quando la curva dei contagi e la conseguente pressione sui reparti di emergenza sono di nuovo in lenta risalita. E, sulla responsabilità, le Regioni e il commissario Domenico Arcuri giocano allo scaricabarile. Dal commissariato per l'emergenza, come ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Martina Piumatti A maggio il governo ha stanziato un maxi fondo da un miliardo per la. Dopo cinque mesiled'Cinque mesi fa con il decreto rilancio il governo ci ha messo i soldi. Un miliardo e cento milioni per trasformare idicreati durante l'emergenza in 7500 nuove postazioni dotate di tutti gli standard di sicurezza. A ottobre in tutta Italia non c'è nemmeno un cantiere aperto. Un segnale non proprio confortante quando la curva dei contagi e la conseguente pressione sui reparti di emergenza sono di nuovo in lenta risalita. E, sulla responsabilità, le Regioni e il commissario Domenico Arcuri giocano allo scaricabarile. Dal commissariato per l'emergenza, come ...

