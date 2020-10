Nella giungla della telefonia. Le truffe dei call center per convincere a cambiare gestore (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Può succedere di ricevere una telefonata da un finto operatore che cercherà di convincere a cambiare gestore dicendo -falsamente- che sta per aumentare la tariffa della bolletta a causa di non meglio precisate “ragioni amministrative”. “Molti ci cadono subito, con altri bisogna insistere e spingersi fino a minacciare un ‘cambio gestore forzato’ se non si accetta di modificare il proprio piano telefonico”, racconta il corriere.it. Per rendere la cosa ancora più credibile, il finto operatore avverte che “l’utente sarà richiamato da un consulente della Federconsumatori o dell’Unione Nazionale Consumatori o della stessa autorità di settore (Agcom e Arera), per illustrare le tariffe ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Può succedere di ricevere una telefonata da un finto operatore che cercherà didicendo -falsamente- che sta per aumentare la tariffabolletta a causa di non meglio precisate “ragioni amministrative”. “Molti ci cadono subito, con altri bisogna insistere e spingersi fino a minacciare un ‘cambioforzato’ se non si accetta di modificare il proprio piano telefonico”, racconta il corriere.it. Per rendere la cosa ancora più credibile, il finto operatore avverte che “l’utente sarà richiamato da un consulenteFederconsumatori o dell’Unione Nazionale Consumatori ostessa autorità di settore (Agcom e Arera), per illustrare le tariffe ...

