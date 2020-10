Nagorno-Karabakh: notte di bombardamenti su Stepanakert (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non accenna a diminuire la tensione nella regione del Nagorno Karabakh, la repubblica contesa dagli armeni, spalleggiati dalla Russia, e dagli azeri supportati dalla Turchia. Nella notte si registrano ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non accenna a diminuire la tensione nella regione del, la repubblica contesa dagli armeni, spalleggiati dalla Russia, e dagli azeri supportati dalla Turchia. Nellasi registrano ...

