Mascherine obbligatorie: quando, dove e quanto si paga per le multe (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo il pasticcio di ieri che ha fatto mancare il numero legale per il voto della Camera sulla risoluzione a favore della proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio oggi sarà comunque varata in un decreto che prevede anche le misure sulle Mascherine obbligatorie. Tutti dovranno portare il dispositivo sempre con sé: ma non sarà sempre obbligatorio indossarla. Nella bozza del testo si legge che bisognerà «avere sempre con sé, al di fuori della propria abitazione» le Mascherine, ma «l’obbligatorietà dell’utilizzo anche all’aperto» scatterà quando «si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo il pasticcio di ieri che ha fatto mancare il numero legale per il voto della Camera sulla risoluzione a favore della proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio oggi sarà comunque varata in un decreto che prevede anche le misure sulle. Tutti dovranno portare il dispositivo sempre con sé: ma non sarà sempre obbligatorio indossarla. Nella bozza del testo si legge che bisognerà «avere sempre con sé, al di fuori della propria abitazione» le, ma «l’tà dell’utilizzo anche all’aperto» scatterà«si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività ...

NicolaPorro : ?? Franco Battaglia non legge giornali e non segue #tg. Ma ha le idee chiare sul nuovo #Dpcm e sugli slogan della ma… - Agenzia_Ansa : Palazzo Chigi, nessuna chiusura di locali o restrizioni sugli orari. Il Governo non intende introdurre il coprif… - Agenzia_Ansa : Verso multe da 400 a 1.000 euro per chi è senza #mascherina all'aperto #Covid #Coronavirus #ANSA - AlbanoNicola : RT @apoc2014: Mascherine obbligatorie anche all’aperto, Bassetti: “Nessun beneficio. È sbagliato” - Ale79Friul : RT @BarillariDav: Mascherine obbligatorie all'aperto? Norma ILLOGICA e CONTRO IL BUON SENSO -