Marco Carta assolto anche in appello: “Questione archiviata, ma il dolore resta”. Pg aveva chiesto condanna a 8 mesi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Marco Carta è stato di nuovo assolto per il presunto furto di sei magliette dal valore di 1.200 euro avvenuto alla Rinascente di Milano nel maggio 2019. La Corte d’appello del capoluogo milanese ha confermato la sentenza di assoluzione già emessa poco più di un anno fa dal Tribunale. “Ritengo che la questione possa essere definitivamente archiviata, anche se il dolore, la tristezza, e il danno di immagine che il cantante ha subito durante questo periodo non potrà essere ripagato in alcun modo”, ha commentato il legale del cantante Simone Ciro Giordano dopo la lettura del dispositivo. Nella memoria difensiva depositata oggi nel processo, Giordano ha sottolineato che nell’atto di appello “la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020)è stato di nuovoper il presunto furto di sei magliette dal valore di 1.200 euro avvenuto alla Rinascente di Milano nel maggio 2019. La Corte d’del capoluogo milanese ha confermato la sentenza di assoluzione già emessa poco più di un anno fa dal Tribunale. “Ritengo che la questione possa essere definitivamentese il, la tristezza, e il danno di immagine che il cantante ha subito durante questo periodo non potrà essere ripagato in alcun modo”, ha commentato il legale del cantante Simone Ciro Giordano dopo la lettura del dispositivo. Nella memoria difensiva depositata oggi nel processo, Giordano ha sottolineato che nell’atto di“la ...

