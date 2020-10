L’auto finisce in una scarpata: Adele ed Angelo, fratelli, muoiono insieme (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’auto su cui viaggiavano i fratelli Adele ed Angelo Viani è uscita di strada sabato pomeriggio finendo in una scarpata a Capovalle, in provincia di Brescia. Per i due non c’è stato niente da fare. Adele ed Angelo Viani, due fratelli di 80 e 73 anni, sono morti sabato scorso in un drammatico incidente stradale … L'articolo L’auto finisce in una scarpata: Adele ed Angelo, fratelli, muoiono insieme proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’auto su cui viaggiavano iedViani è uscita di strada sabato pomeriggio finendo in unaa Capovalle, in provincia di Brescia. Per i due non c’è stato niente da fare.edViani, duedi 80 e 73 anni, sono morti sabato scorso in un drammatico incidente stradale … L'articolo L’autoin unaedproviene da leggilo.org.

