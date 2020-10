Juventus, i calciatori lasciano la bolla e l’ASL di Torino segnala alla Procura (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Gigi Buffon, Merih Demiral,Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado, Danilo, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo hanno deciso di lasciare la bolla della Juventus per ricongiungersi con la propria famiglia o raggiungere il ritiro delle rispettive nazionali. Una volta lasciato il ritiro dello Stadium, come prevede il protocollo, la responsabilità diventa individuale. Così l’ASL di Torino ha deciso di segnalare quanto accaduto alla Procura. Juventus: interviene l’ASL “Abbiamo ricevuto la segnalazione direttamente dalla Juventus, che ritengo si sia comportata in maniera esemplare da questo punto di vista. Il nostro compito ora è quello di notiziare alla Procura i ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Gigi Buffon, Merih Demiral,Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado, Danilo, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo hanno deciso di lasciare ladellaper ricongiungersi con la propria famiglia o raggiungere il ritiro delle rispettive nazionali. Una volta lasciato il ritiro dello Stadium, come prevede il protocollo, la responsabilità diventa individuale. Così l’ASL diha deciso dire quanto accaduto: interviene l’ASL “Abbiamo ricevuto lazione direttamente d, che ritengo si sia comportata in maniera esemplare da questo punto di vista. Il nostro compito ora è quello di notiziarei ...

