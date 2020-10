John Brown, l'attivista cui hanno dedicato una canzone e una serie tv (Di mercoledì 7 ottobre 2020) John Brown, l'abolizionista al centro della serie tv The Good Lord, era nato a Torrington, nel Connecticut, il 9 maggio del 1800, in una famiglia di origine inglese che forse risaliva ai primi puritani arrivati sul territorio americano con i Padri Pellegrini. In ogni caso, la sua famiglia era imbevuta di un forte sentimento cristiano e il padre Owen, trasferitosi nell'Ohio, partecipò allo sviluppo di una chiesa cristiano-metodista. Anche se non erano legati in modo particolare ad alcuna congregazione, sia Owen che John condividevano i valori e la fede cristiano-evangelica. Il padre trasmise a John anche l'idea abolizionista, ma John fu ancora più rigoroso e divenne presto un militante libertario antischiavista fra le cui letture giovanili oltre alla Bibbia figuravano la ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 7 ottobre 2020), l'abolizionista al centro dellatv The Good Lord, era nato a Torrington, nel Connecticut, il 9 maggio del 1800, in una famiglia di origine inglese che forse risaliva ai primi puritani arrivati sul territorio americano con i Padri Pellegrini. In ogni caso, la sua famiglia era imbevuta di un forte sentimento cristiano e il padre Owen, trasferitosi nell'Ohio, partecipò allo sviluppo di una chiesa cristiano-metodista. Anche se non erano legati in modo particolare ad alcuna congregazione, sia Owen checondividevano i valori e la fede cristiano-evangelica. Il padre trasmise aanche l'idea abolizionista, mafu ancora più rigoroso e divenne presto un militante libertario antischiavista fra le cui letture giovanili oltre alla Bibbia figuravano la ...

zazoomblog : The Good Lord Bird – La storia di John Brown la recensione: preamboli di una guerra civile americana - #storia… - clikservernet : The Good Lord Bird – La storia di John Brown, la recensione: preamboli di una guerra civile americana - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Good Lord Bird – La storia di John Brown, la recensione: preamboli di una guerra civile americana… - morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: OPINIONI | #TheGoodLordBird: #EthanHawke, la lotta allo schiavismo e l’idea di futuro di #JohnBrown. L’attore brilla nei p… - dituttounpop : Da oggi su @SkyItalia e @NOWTV_It arriva la folle miniserie The Good Lord Bird, a folle miniserie con Ethan Hawke… -