Istituto Piepoli: "Giovani più spirituali e lucidi in emergenza" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute) - "I Giovani hanno rafforzato la spiritualità e vivono con lucidità questa emergenza. Da un'indagine svolta per Fondazione Pisa e Fondazione Charlie, durante il lockdown 4 Giovani su 10 hanno chattato o fatto video-chiamate con amici o familiari ogni giorno, un quarto ha svolto attività fisica in casa e il 24% ha pregato almeno una volta alla settimana". E' quanto emerge dall'analisi presentata dal vicepresidente dell'Istituto Piepoli, Livio Gigliuto, nel corso del convegno sulla Giornata nazionale della psicologia 2020 organizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi al Tempio di Adriano a Roma. "Si registra - aggiunge l'esperto - anche un ritorno all'uso del diario (anche in questo caso, il 24% degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute) - "Ihanno rafforzato latà e vivono contà questa. Da un'indagine svolta per Fondazione Pisa e Fondazione Charlie, durante il lockdown 4su 10 hanno chattato o fatto video-chiamate con amici o familiari ogni giorno, un quarto ha svolto attività fisica in casa e il 24% ha pregato almeno una volta alla settimana". E' quanto emerge dall'analisi presentata dal vicepresidente dell', Livio Gigliuto, nel corso del convegno sulla Giornata nazionale della psicologia 2020 organizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi al Tempio di Adriano a Roma. "Si registra - aggiunge l'esperto - anche un ritorno all'uso del diario (anche in questo caso, il 24% degli ...

