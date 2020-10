Inter, Bastoni e Skriniar positivi al coronavirus (Di mercoledì 7 ottobre 2020) . I due giocatori a rischio per il derby contro il Milan. MILANO – Inter, Alessandro Bastoni e Milan Skriniar positivi al coronavirus. I due giocatori, impegnati con le rispettive nazionali, si sono sottoposti ai consueti test prima di scendere in campo. Test che hanno confermato la presenza del Covid-19. Per loro è scattato immediatamente il protocollo previsto dai rispettivi Paesi. Il primo è atteso a Milano per trascorrere il periodo di isolamento prima di ritornare a disposizione di Conte. In dubbio, invece, il destino di Skriniar. Il giocatore potrebbe restare in Slovacchia almeno fino alla prima negatività. A rischio il derby contro il Milan La positività mette a forte rischio la presenza di Skriniar e ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) . I due giocatori a rischio per il derby contro il Milan. MILANO –, Alessandroe Milanal. I due giocatori, impegnati con le rispettive nazionali, si sono sottoposti ai consueti test prima di scendere in campo. Test che hanno confermato la presenza del Covid-19. Per loro è scattato immediatamente il protocollo previsto dai rispettivi Paesi. Il primo è atteso a Milano per trascorrere il periodo di isolamento prima di ritornare a disposizione di Conte. In dubbio, invece, il destino di. Il giocatore potrebbe restare in Slovacchia almeno fino alla prima negatività. A rischio il derby contro il Milan Latà mette a forte rischio la presenza die ...

Inter : ?? | COMUNICATO FC Internazionale Milano comunica che Alessandro #Bastoni è risultato positivo al Covid-19 ?? - Gazzetta_it : Giallo #Bastoni: da negativo a positivo al #covid in 24 ore. domattina un nuovo test - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS #Inter, #Skriniar positivo ???? Dopo la positività di #Bastoni, anche Milan #Skriniar è risultato… - T_Russo_ : RT @biscone69: Ricordo anche altri casi in cui #VAR era spento(#Cuadrado su #Bastoni). #VAR funziona sempre solo contro l'#Inter, ma nessun… - IlProvocatore2 : RT @Marco_viscomi: #skriniar e #bastoni positivi al maledetto virus. Fossi nell’inter due righe da mamma Asl me le farei scrivere, per non… -