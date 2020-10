Hjulmand (ct Danimarca): «Eriksen troverà spazio all’Inter, questione di tempo» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, ha parlato in merito alla situazione di Christian Eriksen all’Inter Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, ha parlato in conferenza stampa di Christian Eriksen. Le sue parole sul centrocampista dell’Inter e sul suo momento riportate da fcinter1908.it. «In questo momento non sono così preoccupato perché conosco le qualità di Christian, e non riesco a immaginare altro se non che con tutte le partite che dovrà affrontare l’Inter, troverà spazio anche lui. È solo questione di tempo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Kasper, commissario tecnico della, ha parlato in merito alla situazione di Christianall’Inter Kasper, commissario tecnico della, ha parlato in conferenza stampa di Christian. Le sue parole sul centrocampista dell’Inter e sul suo momento riportate da fcinter1908.it. «In questo momento non sono così preoccupato perché conosco le qualità di Christian, e non riesco a immaginare altro se non che con tutte le partite che dovrà affrontare l’Inter, troveràanche lui. È solodi». Leggi su Calcionews24.com

sportface2016 : Danimarca, il pensiero del ct Kasper #Hjulmand su Christian #Eriksen - danisailor7 : RT @FcInterNewsit: Danimarca, il ct Hjulmand su Eriksen: 'Quello che sta succedendo all'Inter lo sanno lui e Conte. Tornerà al top' https:/… - internewsit : Hjulmand (ct Danimarca): 'Perché Eriksen non gioca? Non lo so, ma...' - - passione_inter : Hjulmand (ct Danimarca): 'Eriksen? Giocatore straordinario. Lui e Conte sanno cosa sta succedendo' -… - Achraf_Hakimi2 : Danimarca, il ct Hjulmand su #Eriksen: 'Quello che sta succedendo all'Inter lo sanno lui e Conte. Tornerà al top' -

Ultime Notizie dalla rete : Hjulmand Danimarca Hjulmand (ct Danimarca): "Non so perché Eriksen non giochi sempre nell'Inter" TUTTO mercato WEB Hjulmand (ct Danimarca): «Eriksen troverà spazio all’Inter, questione di tempo»

Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, ha parlato in conferenza stampa di Christian Eriksen. Le sue parole sul centrocampista dell’Inter e sul suo momento riportate da fcinter1908.it.

Hjulmand duro su Conte:”Eriksen? non so perché non giochi sempre all’Inter…”

Il tecnico della Danimarca Kasper Hjulmand in occasione della sfida contro le Isole Far Oer ha parlato anche della situazione di Christian Eriksen. Il ...

Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, ha parlato in conferenza stampa di Christian Eriksen. Le sue parole sul centrocampista dell’Inter e sul suo momento riportate da fcinter1908.it.Il tecnico della Danimarca Kasper Hjulmand in occasione della sfida contro le Isole Far Oer ha parlato anche della situazione di Christian Eriksen. Il ...