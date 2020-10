George Floyd | il poliziotto che lo uccise è “salvo” | la decisione

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Derek Chauvin ilche ha uccisoè salvo, ha pagato un milione di dollari di cauzione. L’uomo non potrà contattare la famiglia della vittima né usare armi.… Questo articolo, ilche loè “salvo”: laè stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

È di nuovo libero Derek Chauvin, l’ex agente della polizia di Minneapolis, in Usa, che ha ucciso l’afroamericano George Floyd durante un fermo di polizia il 25 maggio scorso premendogli il ginocchio ..., uno dei poliziotti incriminati per la morte di George Floyd, l’uomo afroamericano ucciso il 25 maggio durante un arresto a Minneapolis, in Minnesota, è stato liberato dopo il pagamento di una cauzio ...