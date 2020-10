Disoccupata per due anni, supera un colloquio di lavoro in un ristorante: il video del suo “ballo della felicità” fa il giro del mondo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) È diventato virale in pochi giorni il video di una telecamera di sicurezza ad Atlanta, negli Stati Uniti. Nelle immagini una donna esce da un ristorante e mette in scena, convinta di essere sola, un “ballo della felicità” contagioso. La donna, di 21 anni, è Kayallah Jones, che, Disoccupata per due anni e senza casa, dopo un colloquio di lavoro per diventare cameriera, è riuscita ad ottenere l’impiego. “Ero eccitata, quando sono uscita non sapevo ci fossero telecamere”, ha dichiarato ai giornali locali. Il video è diventato in poco tempo virale, facendo il giro del mondo, ed è stato condiviso dalla sua nuova capa, Dakara Spence, su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) È diventato virale in pochi giorni ildi una telecamera di sicurezza ad Atlanta, negli Stati Uniti. Nelle immagini una donna esce da une mette in scena, convinta di essere sola, un “ballofelicità” contagioso. La donna, di 21, è Kayallah Jones, che,per duee senza casa, dopo undiper diventare cameriera, è riuscita ad ottenere l’impiego. “Ero eccitata, quando sono uscita non sapevo ci fossero telecamere”, ha dichiarato ai giornali locali. Ilè diventato in poco tempo virale, facendo ildel, ed è stato condiviso dalla sua nuova capa, Dakara Spence, su ...

