Denis Godeas, la storia dell’attaccante che è andato in gol in tutte le categorie (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Denis Godeas è un ottimo attaccante, è riuscito in una grande impresa: è uno dei tre calciatori ad aver segnato almeno un goal in ogni categoria italiana, in più è andato a segno anche in Europa con una marcatura. Il calciatore ha scritto tante pagine importanti con la maglia della Triestina, è ancora oggi un vero e proprio idolo per la piazza. Oggi gioca in una società satellite, la Triestina Victory che milita nel campionato di Prima Categoria, domenica scorsa ha segnato il suo primo gol che è risultato storico. E’ andato in rete anche in Coppa Uefa con la maglia del Palermo nel 2005/2006. Non ha intenzione di appendere le scarpette al chiodo e si candida ad essere ancora un grande protagonista. La storia di Godeas La ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020)è un ottimo attaccante, è riuscito in una grande impresa: è uno dei tre calciatori ad aver segnato almeno un goal in ogni categoria italiana, in più èa segno anche in Europa con una marcatura. Il calciatore ha scritto tante pagine importanti con la maglia della Triestina, è ancora oggi un vero e proprio idolo per la piazza. Oggi gioca in una società satellite, la Triestina Victory che milita nel campionato di Prima Categoria, domenica scorsa ha segnato il suo primo gol che è risultato storico. E’in rete anche in Coppa Uefa con la maglia del Palermo nel 2005/2006. Non ha intenzione di appendere le scarpette al chiodo e si candida ad essere ancora un grande protagonista. LadiLa ...

engraz : RT @il_piccolo: Denis Godeas, il bomber che ha segnato in ogni categoria - corradone91 : RT @il_piccolo: Denis Godeas, il bomber che ha segnato in ogni categoria - abollis : RT @il_piccolo: Denis Godeas, il bomber che ha segnato in ogni categoria - il_piccolo : Denis Godeas, il bomber che ha segnato in ogni categoria - GladinoroRifici : @PaoloCond @abollis Denis Godeas ha giocato due anni anche nel mio Messina...nel suo primo anno abbiamo conquistato… -