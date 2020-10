Denis Dosio: le prime parole dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Denis Dosio è stato squalificato per aver pronunciato una bestemmia nella notte. L’influencer è tornato sui social ed ecco che cosa ha detto ai suoi fan GF Vip: Denis Dosio squalificato per una bestemmia La settimana scorsa la produzione del Grande Fratello Vip ha dovuto prendere l’ennesimo provvedimento nei confronti di uno dei concorrenti della quinta edizione. dopo la squalifica di Fausto Leali per aver detto la famosa parola con la n a Enock, la produzione ha deciso di squalificare anche Denis Dosio. Il ragazzo non se ne è reso nemmeno conto ma nella notte ha pronunciato una bestemmia. I ragazzi attorno a lui se ne sono accorti e ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 7 ottobre 2020)è statoto per aver pronunciato una bestemmia nella notte. L’influencer è tornato sui social ed ecco che cosa ha detto ai suoi fan GF Vip:to per una bestemmia La settimana scorsa la produzione delVip ha dovuto prendere l’ennesimo provvedimento nei confronti di uno dei concorrenti della quinta edizione.ladi Fausto Leali per aver detto la famosa parola con la n a Enock, la produzione ha deciso dire anche. Il ragazzo non se ne è reso nemmeno conto ma nella notte ha pronunciato una bestemmia. I ragazzi attorno a lui se ne sono accorti e ...

Eli_guerrieri : Fausto Leali: offesa alle persone di colore-squalificato. Denis Dosio: offesa alla comunità della Chiesa- squalific… - Kwonfident__ : RT @moankoa: “hanno squalificato denis dosio per una bestemmia??? che paese di bigotti!!” “rihanna è cancelled!! ha mancato di rispetto ai… - x_wallflower_ : RT @peularis: DENIS DOSIO HA CAPITO CHE ADUA E MASSIMILIANO SONO D'ACCORDO IO STO MALE CIAO AMORE CI MANCHI #GFVIP - moankoa : “hanno squalificato denis dosio per una bestemmia??? che paese di bigotti!!” “rihanna è cancelled!! ha mancato di r… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Denis Dosio viene squalificato per blasfemia -