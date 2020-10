Dayane e Oppini: arriva il chiarimento, ma è pioggia di accuse per la Mello (Di mercoledì 7 ottobre 2020) arriva il chiarimento al Grande Fratello Vip tra Dayane Mello e Francesco Oppini! I due si sono allontanati, nei giorni passati, dopo il confronto avvenuto durante la settima puntata. Il figlio di Alba Barietti ha scoperto quanto la modella dichiarava sul suo conto. Scendendo nel dettaglio, la gieffina aveva fatto sapere a Tommaso Zorzi che … L'articolo Dayane e Oppini: arriva il chiarimento, ma è pioggia di accuse per la Mello proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 7 ottobre 2020)ilal Grande Fratello Vip trae Francesco! I due si sono allontanati, nei giorni passati, dopo il confronto avvenuto durante la settima puntata. Il figlio di Alba Barietti ha scoperto quanto la modella dichiarava sul suo conto. Scendendo nel dettaglio, la gieffina aveva fatto sapere a Tommaso Zorzi che … L'articoloil, ma èdiper laproviene da Gossip e Tv.

tpwkjade : RT @gioa1206: Io non guardo i day time, ma far passare ancora come Dayane quella che si accozza anche no, perché mi sembra che da lunedì no… - vlevmo : RT @universoalice: TOMMASO, DAYANE E OPPINI: IL TRIANGOLO CHE NON SAPEVAMO DI VOLERE ?? #GFVIP - aslkpoqw9 : @assonnata_ No la storia di Oppini è Dayane - nickianarinika : RT @_heysestra: Oppini parla in codice e io come Dayane che non capisco un ciufolo “Non sto capendo.. non voglio capire. Meglio non capire”… - ALBERTA18793746 : RT @Nerooro69: Infatti daytime pessimo a favore di oppini, spero ke il gf faccia vedere a dayane le parole offensive di oppini zorzi orlan… -