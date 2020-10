Crispr, una «materia» molto incandescente (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Premiando Doudna e Charpentier per la scoperta di Crispr, il comitato Nobel è intervenuto in una materia incandescente. Da tempo è in corso una durissima battaglia legale tra le scienziate e altri due ricercatori, i «bostoniani» Feng Zhang (Broad Institute) e George Church (Harvard University), su chi possa considerarsi l’inventore della modifica genetica. L’ufficio brevetti statunitense finora ha dato ragione a Zhang e Church: sono loro che nel 2013 hanno intuito per primi come applicare nelle cellule di piante, animali … Continua L'articolo Crispr, una «materia» molto incandescente proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Premiando Doudna e Charpentier per la scoperta di, il comitato Nobel è intervenuto in una. Da tempo è in corso una durissima battaglia legale tra le scienziate e altri due ricercatori, i «bostoniani» Feng Zhang (Broad Institute) e George Church (Harvard University), su chi possa considerarsi l’inventore della modifica genetica. L’ufficio brevetti statunitense finora ha dato ragione a Zhang e Church: sono loro che nel 2013 hanno intuito per primi come applicare nelle cellule di piante, animali … Continua L'articolo, una «proviene da il manifesto.

