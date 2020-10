Coronavirus, Scozia chiude tutti i locali per 2 settimane. Più di 14mila casi in Uk, oltre 10mila in Spagna. Record di contagi in Germania (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il premier aveva già avvertito: la situazione è grave e preoccupante perché contagi e decessi da Covid continuano a crescere. A prendere sin da ora provvedimenti in Belgio – dove negli ultimi sette giorni sono stati registrati una media di 2.300 nuovi contagi con un aumento del 48 per cento rispetto alla settimana precedente – è la città di Bruxelles: i caffè e i bar della capitale chiuderanno da domani mattina, giovedì 8 ottobre, per un mese, mentre i ristoranti resteranno aperti. Vietato anche consumare alcol negli spazi pubblici. Secondo la portavoce della task-force contro il Coronavirus, Bruxelles è al secondo posto tra le città europee per velocità di diffusione del Covid-19, dietro Madrid e davanti a Parigi. Alla decisione della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il premier aveva già avvertito: la situazione è grave e preoccupante perchée decessi da Covid continuano a crescere. A prendere sin da ora provvedimenti in Belgio – dove negli ultimi sette giorni sono stati registrati una media di 2.300 nuovicon un aumento del 48 per cento rispetto alla settimana precedente – è la città di Bruxelles: i caffè e i bar della capitaleranno da domani mattina, giovedì 8 ottobre, per un mese, mentre i ristoranti resteranno aperti. Vietato anche consumare alcol negli spazi pubblici. Secondo la portavoce della task-force contro il, Bruxelles è al secondo posto tra le città europee per velocità di diffusione del Covid-19, dietro Madrid e davanti a Parigi. Alla decisione della ...

