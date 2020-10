Chiara Ferragni e Fedez in dolce attesa | svelato il sesso

Leggi su yeslife

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) . I due aspettano una bambina, a rivelarlo è stato in anteprima il settimanale Oggi che sarà in edicola da domanisono indi una bambina: a rivelarlo è il settimanale Oggi, che troverete in edicola da domani. I fans sono … L'articolo proviene da YesLife.it.